Justiciers du Coeur : 6 streamers s'engagent avec 30 Millions d'Amis pour la cause animale

Justiciers du Coeur by 30 Millions d'Amis

Le monde du gaming s'engage de plus en plus dans différentes causes. Après le Zevent, un live qui permet de récolter de l'argent pour Amnesty International, dont l'édition 2020 avait été maintenue par ZeratoR et avait battu un nouveau record, ce sont 6 streamers qui se sont associés à 30 Millions d'Amis, pour une opération en faveur de la cause animale. Les gamers/influenceurs Kayane, Trinity, Maghla, Jeel, Gius et Gob sont en effet devenus des Justiciers du Coeur. Leur mission ? Lutter contre la maltraitance animale en faisant évoluer les mentalités via le gaming, pour changer concrètement les comportements IRL (in real life, dans la vraie vie, ndlr).

Kayane, Trinity, Maghla, Jeel, Gius et Gob rassemblent une communauté de 3 millions de personnes au total. Reha Hutin, présidente de la fondation 30 Millions d'Amis, a aussi expliqué dans le communiqué de presse : "3 milliards de personnes dans le monde jouent aux jeux vidéo", donc "il était très important de rejoindre cette communauté pour sensibiliser sur les réseaux sociaux et in real life".

Les 6 streamers ont signé une charte contre la maltraitance animale

Révoltés par la maltraitance animale, Kayane, Trinity, Maghla, Jeel, Gius et Gob ont signé une charte d'engagement contre la maltraitance animale. Celle-ci permet de lutter sur le long terme. Et il y a 5 points à retenir de cette charte :

1 : "Je sensibilise ma communauté sur la cause animale pour faire évoluer les comportements et le statut de l'animal dans la société",

2 : "J'utilise le hashtag #Justicierducoeur pour créer des espaces de dialogue autour de la cause animale",

3 : "Je m'engage à jouer en mode "cruelty free" à chaque fois que c'est possible",

4 : "Si un jeu m'oblige à avoir un comportement inadapté envers un animal, je rappelle à ma communauté que la cruauté envers les animaux est punie IRL",

5 : "Je dénonce la cruauté animale IRL quand j'en suis témoin grâce l'appli de la Fondation 30 Millions d'Amis".

Les gamers et la fondation encouragent d'ailleurs les internautes à suivre cette charte et à l'afficher sur leurs réseaux et dans le jeu vidéo Animal Crossing.

Après le succès du lancement, place à un live sur Twitch

Les Justiciers du Coeur ont lancé l'opération avec succès le mercredi 28 avril 2021. Un lancement qui a été suivi par 400 000 personnes en quelques heures à peine !

Et ce vendredi 21 mai 2021, à partir de 20h, @Trinity, @Maghla, @Jeel, @Gob, @Gius et @Kayane uniront de nouveau leur force pour la bonne cause. Ils seront en live sur leurs chaînes Twitch respectives, pour une soirée de 3 heures avec des challenges cruelty-free, du gaming pet-friendly et des échanges sur la cause animale.