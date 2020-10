Just Riadh, bientôt un feat. avec Michou ? "On en a parlé" (interview)

Just Riadh pourrait bientôt sortir un son

Après avoir déjà tourné dans la saison 1 de la série Validé sur Canal+, Just Riadh est de retour sur les écrans, mais au cinéma cette fois-ci. L'influenceur est à l'affiche du film 30 jours max de Tarek Boudali, avec Tarek Boudali et José Garcia, une comédie déjantée qui est sortie ce mercredi 14 octobre 2020 dans les salles obscures. Et pendant l'interview Match ou Next avec PRBK, Just Riadh nous a aussi parlé de ses autres projets. En dehors des séries et des films, il prévoit aussi d'enregistrer des sons, et pourquoi pas un feat. avec Michou.

Alors que le YouTubeur Michou a dévoilé son EP surprise "My Life", dont il nous avait parlé en évoquant son feat. avec Inoxtag, il pourrait donc aussi faire un featuring avec Just Riadh. La star des réseaux a en effet assuré que c'est "très très match" : "D'ailleurs on en parlait. C'était quand ? C'était il y a deux jours. On en parlait parce que moi aussi je lui ai fait écouter un truc que j'avais fait".

Un feat. avec Inox et Michou ?

Just Riadh, que Wejdene et Michou avaient pranké dans une vidéo très drôle, a donc déjà enregistré des sons. Et après les avoir écoutés, Michou lui a proposé de chanter avec lui. "Il m'a dit : 'Mais gros, t'es sérieux frère. Mais viens on fait un son'. Je lui ai dit : 'Vas-y'" a ainsi avoué l'influenceur aux millions d'abonnés, "Donc peut-être qu'il y aura un son qui va sortir avec Michou et Inox peut-être aussi".

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.