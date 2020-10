30 jours max : Tarek Boudali sans limites dans la comédie de cette fin d'année

Alors que le monde déprime de plus en plus suite à l'épidémie de Covid-19 qui n'a aucunement l'intention de s'arrêter, Tarek Boudali s'est donné pour mission de nous redonner le sourire. Aussi, c'est le 14 octobre prochain que l'acteur sera de retour au cinéma avec son propre film intitulé 30 jours max.

La comédie de cette fin d'année

Au programme ? Rayane est probablement aussi gentil au quotidien que nul dans son métier de flic. Mais sa vie change du tout au tout quand il apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable et qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre. Afin de partir en beauté et en héros, le personnage de Tarek Boudali décide de boucler l'affaire la plus difficile de son commissariat en misant tout sur le courage et le culot. Après tout, il n'a plus rien à perdre...

Comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, ce concept aussi WTF que déjanté sur le papier donnera naissance à un résultat épique. Accompagné de sa bande habituelle (Philippe Lacheau, Julien Arruti, Reem Kherici, Vanessa Guide), Tarek Boudali va donner vie à une succession de séquences aussi folles que drôles (déso pas déso, la blague sur le caca en voiture nous a fait rire), portées par des répliques mémorables.

30 jours max sortira le 14 octobre au cinéma et ça s'annonce immanquable.