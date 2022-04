Jujutsu Kaisen : une grosse erreur dans le chapitre 181 du manga, Gege Akutami s'excuse

Suite aux récentes conclusions de Demon Slayer en 2020 et L'Attaque des Titans en 2021, c'est Jujutsu Kaisen qui est aujourd'hui le manga le plus suivi au Japon. Preuve de son succès, le film Jujutsu Kaisen 0 - qui fait office de prequel à son anime, est un véritable carton dans le monde avec sa 18ème place au classement des films les plus lucratifs au box office japonais.

Petite boulette de Gege Akutami dans Jujutsu Kaisen

Malheureusement, ce succès amplement mérité vient d'être entaché d'une petite erreur inattendue. Là où Gege Akutami, son créateur, n'hésite jamais à mettre sa santé en danger pour continuer à faire le bonheur des fans, sa passion envers son oeuvre l'a vu se rendre coupable d'une drôle d'inattention durant l'écriture du chapitre 181.

Tandis que l'arc actuel du manga est centré sur le Culling Game qui voit Yuta Okkotsu dominer tous les débats, le mangaka s'est en effet un peu trop enflammé en narrant ses exploits. La raison ? Selon le chapitre en question, Yuta aurait déjà acquis 200 points avec ses combats, alors même que selon les règles édictées précédemment, il est censé n'en posséder que 190.

Le mangaka s'excuse

Une erreur qui aurait pu passer inaperçue aux yeux du grand public tant elle ne change pas grand chose à l'histoire, mais à laquelle Gege Akutami a tout de même souhaité réagir. Ainsi, conscient de cette boulette, l'artiste n'a pu s'empêcher de déclarer, "J'ai fait preuve d'un peu trop d'excitation en accordant à Okkotsu 200 points, ce qui a eu pour conséquences de plier les règles. Quelle énorme gaffe".

Malgré tout, on vous rassure, si l'auteur des aventures de Yūji Itadori a tenu à s'excuser, il ne prend pas ce fail au sérieux au point de s'en rendre malade. "Je suis vraiment désolé d'avoir fait une erreur si complexe en avançant vers des choses que je ne comprends quasiment pas moi-même", a-t-il conclu avec humour.

Tant qu'il ne tue pas Gojo par erreur, on lui pardonne !