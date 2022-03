Jujutsu Kaisen en pause : nouveau problème de santé pour Gege Akutami, le manga à l'arrêt

Nouvelle pause pour Jujutsu Kaisen

Petite frayeur pour les fans de Jujutsu Kaisen. Ce jeudi 10 mars 2022, le compte Twitter officiel du manga a officialisé une triste nouvelle : à la suite d'un problème de santé de Gege Akutami, le manga (édité en France par Ki-oon) va prendre une pause. Aussi, le prochain chapitre des aventures de Yuji Itadori ne sera normalement publié que le 19 mars prochain lors du Weekly Shonen Jump n°15.

Une situation inquiétante ? A priori, la réponse est non. Pour l'heure, cette pause n'est censée durer qu'une seule semaine. Surtout, le mangaka a tenu à profiter du communiqué pour annoncer lui-même qu'il avait déjà récupéré une bonne condition physique et qu'il se sentait donc prêt à reprendre la sérialisation de son histoire.

Des problèmes récurrents pour Gege Akutami

Néanmoins, cette annonce peut être vue avec méfiance. Au printemps 2021, Gege Akutami avait déjà été contraint de prendre une pause de plusieurs semaines à la suite d'un énorme problème au dos qui l'avait obligé à avoir recours à un chiropracteur. Or, contrairement à ce que son équipe éditoriale espérait, il avait repris le travail beaucoup plus tôt que prévu, se sentant coupable de ne pas faire avancer son manga et de faire attendre les fans.

Aussi, il n'est pas idiot de penser que le mangaka minimise encore une fois son état pour continuer à dessiner, quitte à ce que la situation empire dans les jours / semaines à venir. A suivre donc, même si nos doigts sont croisés pour que tout aille bien pour Gege Akutami. On le sait, les problèmes de santé sont malheureusement récurrents pour les artistes dans cet univers et peuvent parfois mener à des drames, comme on a pu le découvrir en 2021 avec le décès inattendu de Kentaro Miura (Berserk).