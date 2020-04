Jour de la Terre : Notre planète, Avant le déluge... 5 documentaires à voir absolument

3. La Terre, la nuit

La nuit, on dort... mais pas les animaux ! Comme son nom l'indique, La Terre, la nuit explore le globe quand le soleil s'est couché. Grâce à une technologie de pointe inédite, les réalisateurs ont pu filmer les animaux et leurs activités comme en plein jour. Le documentaire compte six épisodes et vous en mettra plein les yeux.

Où le voir : Netflix.