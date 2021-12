Jordan Fisher (A tous les garçons que j'ai aimés) bientôt papa pour la 1ère fois

En 2022, certaines stars vont pouponner pour la première fois comme Esther Acebo alias Stockholm dans La Casa de Papel, Darren Criss et sa femme Mia ou encore les candidats de télé-réalité Eloïse et Nacca. Et les bonnes nouvelles tombent encore à quelques jours de Noël.

Jordan Fisher bientôt papa

Ex-star de Disney Channel, Jordan Fisher a bien grandi... et aura bientôt un bébé ! Sur Instagram, l'acteur a partagé la bonne nouvelle avec ses fans : sa femme Ellie Woods est enceinte de leur premier enfant. Les deux amoureux ont annoncé la nouvelle avec une vidéo postée sur Instagram : Ellie a filmé Jordan découvrant sa grossesse avec une veste où l'on pouvait lire "Papa". Un moment particulier pour l'acteur que l'on a aussi pu voir face à Lana Condor et Noah Centineo dans A tous les garçons que j'ai aimés : PS je t'aime toujours sur Netflix. "Et l'aventure commence... j'ai hâte de te rencontrer" a-t-il écrit. Dans la suite de la vidéo, on peut voir les proches du couple découvrir le sexe du bébé et ce sera... un garçon !

C'est durant leur enfance que Jordan Fisher et Ellie Woods se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Ils se sont fiancés en mai 2019 et se sont mariés le 24 novembre 2020 à Disney World. Toutes nos félicitations aux futurs parents !