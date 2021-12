Esther Acebo (La Casa de Papel) enceinte de son premier enfant, elle dévoile son baby bump

Une grossesse mystérieuse

Malheureusement, il faudra patienter avant d'en savoir plus à ce sujet. Si des rumeurs avancent que la star - malgré un baby bump discret, serait déjà enceinte de 6 mois, ce qui permettrait à son enfant d'avoir quasiment le même âge que la fille de Jaime Lorente (Denver), l'actrice ne s'est toujours pas officiellement exprimée sur cette nouvelle étape de sa vie.

De même, l'identité du futur papa n'est pas encore confirmée, Esther Acebo étant adepte de la discrétion totale quand il s'agit de sa vie privée. Néanmoins, selon la presse espagnole, il pourrait s'agir de l'acteur Alejandro Tous (Yo soy Bea) rencontré lors du tournage d'un court-métrage intitulé But not with You (Primero de Poeta), disponible sur YouTube.