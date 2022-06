Johnny Depp : le petit ami de son avocate jaloux des rumeurs de couple ? Elle dévoile sa réaction

Si Johnny Depp a remporté son procès en diffamation contre Amber Heard, c'est un peu grâce à son avocate, Camille Vasquez. Ce n'est pas la première fois que cette dernière représente l'acteur et elle l'avait rappelé récemment en répondant aux rumeurs de couple. L'avocate a démenti s'être rapprochée de son client. "Ce n'est pas éthique de sortir avec un client et en plus de ça, c'est sexiste de dire ça. C'est dommage et décevant mais en même temps, c'est comme ça. Je ne peux pas dire que j'ai été surprise." avait-elle confié.

Le chéri de Camille Vasquez jaloux de Johnny Depp ?

Dans une nouvelle interview donnée à Access Hollywood, Camille Vasquez est revenue sur les rumeurs et notamment sur la réaction de son compagnon, Edward Owen qui travaille pour une entreprise spécialisée dans le coworking. Et elle l'assure, il n'y a pas eu de drama en coulisses après la publication des rumeurs de couple entre elle et Johnny Depp. "Il est génial et me soutient et même. Il a rencontré Johnny. Il sait que je travaille avec lui depuis quatre ans et demi maintenant donc ça n'a pas été un problème" a assuré Camille Vasquez.

Dans une interview donnée à People peu après le verdict du procès, Camille Vasquez avait réagi pour la première fois aux rumeurs de couple et avait confié avoir été attristée par la réaction de certains médias. "C'est décevant que certains médias aient parlé de ça et ont dit que mes interactions avec Johnny - qui est un ami que je connais et représente depuis quatre ans et demi - étaient inappropriées et peu professionnelles. C'est décevant d'entendre ça" avait-elle confié.