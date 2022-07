Johnny Depp : comme Amber Heard, il décide de faire appel du verdict ! Nouveau procès en approche ?

Oeil pour oeil, dent pour dent. La guerre entre Johnny Depp et Amber Heard risque de durer encore un bon moment. Jugée coupable de diffamation, l'actrice a pris cher, et pas que sur les réseaux sociaux. Le tribunal américain de Fairfax l'a condamnée à virer un peu plus de 8 millions de dollars à son ex-mari. Une somme qu'elle n'a pas, et elle fait tout pour le faire savoir.

Ce 22 juillet, elle a d'ailleurs fait officiellement appel de cette décision et a partagé l'info à la presse via un communiqué envoyé par son agent : "Nous pensons que le tribunal a commis des erreurs qui ont empêché un verdict juste et équitable conforme au premier amendement. Nous faisons donc appel du verdict. Nous sommes conscients que le dépôt d'aujourd'hui va allumer les feux de joie sur Twitter, mais nous devons prendre des mesures pour garantir aussi bien l'équité que la justice".

Johnny Depp contre-attaque, nouveau procès en approche ?

Il n'y a pas que sur Twitter que cet appel a fait réagir puisque c'est Johnny Depp lui-même qui se prononce sur le sujet. Et il semble bien vénère puisqu'il a demandé à ses avocats de faire appel eux aussi ! Pourquoi ? Parce que si Amber Heard doit 8,3 millions de dollars à Johnny Depp, l'acteur lui doit de son côté 2 millions de dollars après des propos jugés diffamatoires tenus par un de ses ex-avocats. Du coup, il contre-attaque : "Si Mme Heard est déterminée à aller plus loin dans ce procès en faisant appel du verdict, M. Depp rempli également une demande d'appel afin que tous les rapports au complet et tous les litiges soient examinés par la Cour d'Appel" ont menacé ses avocats, repris par la chaîne Law and Crime Network.

Dans un rapport cité par Deadline, on peut également lire : "Le demandeur et le défendeur reconventionnel John C. Depp, II, par avocat, font par la présente appel devant la Cour d'appel de Virginie de toutes les décisions défavorables et de l'ordonnance de jugement définitif de cette Cour rendue le 24 juin 2022".

Bref, parti comme ça, on pourrait bien avoir un nouveau procès prochainement. Avec de nouvelles révélations ? L'histoire du caca dans le lit n'a pas peut-être pas dit son dernier mot...