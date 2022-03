Joey King (The Kissing Booth) fiancée : 3 ans après sa rupture avec Jacob Elordi, l'actrice va se marier !

Si Noah Centineo et Lana Condor ne sont pas sortis ensemble sur le tournage de la saga A tous les garçons que j'ai aimés (les deux acteurs avaient même fait un pacte pour ne pas craquer l'un pour l'autre), les films The Kissing Booth ont bien été le théâtre d'une histoire d'amour. Sur le tournage du premier film, Joey King et Jacob Elordi se sont mis en couple, une histoire qui s'est terminée à la fin 2018. Par la suite, les interprètes de Elle et Noah ont continué à tourner ensemble et ont eu des relations, chacun de leur côté. Si l'acteur d'Euphoria a été en couple avec Zendaya puis avec Kaia Gerber, l'actrice, elle, s'est mise en couple en 2019 avec Steven Piet qui est producteur. Une histoire d'amour qui dure (contrairement aux relations de son ex).

Joey King s'est fiancée avec son amoureux Steven Piet

Sur son compte Instagram, Joey King a annoncé une belle nouvelle à ces fans ce mardi 1er mars 2022 : l'actrice est fiancée et va se marier avec son amoureux depuis trois ans. Une demande que le couple a gardé secrète pendant un mois puisque l'actrice a dévoilé que son chéri lui a fait sa demande le 2 février 2022. "Je ne savais pas que le bonheur pouvait être si puissant qu'il pouvait prendre la forme de l'air dans les poumons, écraser chaque partie de soi et ne pas pouvoir s'empêcher de sentir ses yeux se remplir de joie indéniable. Je ne savais pas que la présence d'une personne et son coeur pouvait être comme un foyer. Je ne savais pas que l'amour pouvait être si beau. Je ne savais pas cela avant toi" a écrit l'actrice dans le post annonçant ses fiançailles avec Steven Piet.