Jesy Nelson abandonnée par les autres Little Mix, la chanteuse unfollowée après ses confidences

Révélée au monde entier grâce à Little Mix, Jesy Nelson a finalement quitté le groupe en décembre 2020. Une décision prise à l'époque pour prendre soin de sa santé mentale, mais qui n'a visiblement pas été sans conséquences pour la chanteuse. A l'occasion d'une interview accordée à Glamour, elle a en effet révélé ne plus être en contact avec aucune des autres membres du girls-band.

Jesy Nelson reniée par les Little Mix ?

"C'est vraiment étrange parce que pendant tellement d'années nous étions aussi proches que des soeurs, on était ensemble 24h/24 pendant des semaines, on partageait nos lits, on riait, pleurait ensemble... et puis d'un coup, plus rien", a déploré la star auprès du magazine, qui a ensuite confirmé ne pas avoir vu le bébé de Perrie Edwards né cette année ou ni celui de Leigh-Anne Pinnock, devenue maman cet été.

Et Jesy Nelson l'a bien précisé, cette distance n'est pas de son fait. Au contraire, elle regrette de ne plus parler à ses amies : "On s'est envoyées quelques sms, mais c'est tout. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est comme si cette distance était obligatoire". L'interprète de Boyz l'a précisé : "On était tellement proches qu'il ne peut pas y avoir d'entre-deux. Il faut qu'il y ait un peu d'espace et avec de la chance, à un moment dans le futur, on pourra se retrouver".

La chanteuse unfolowée par ses ex-partenaires

Malheureusement pour Jesy Nelson, ce n'est pas près d'arriver puisque ses propos n'ont visiblement pas attendri les autres Little Mix. Là où l'on pouvait espérer un rapprochement entre les chanteuses après ses confidences, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirwall et Perrie Edwards ont finalement pris une décision opposée et radicale. Laquelle ? Elles ont tout simplement décidé de l'unfollow sur Instagram. Oui, on est allé vérifier et c'est la triste réalité...

