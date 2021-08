Leigh-Anne Pinnock maman : surprise, la star des Little Mix a accouché de jumeaux !

C'est en mai 2021 que Leigh-Anne Pinnock avait annoncé être enceinte. Mais la star britannique n'avait pas dévoilé attendre deux bébés. En plus de l'annonce de leur naissance, Leigh-Anne Pinnock a aussi posté une première photo de ses enfants. Un magnifique cliché en noir et blanc, comme pour Perrie Edwards, où on voit les pieds de ses jumeaux dans les mains de la maman. Elle n'a pas précisé le sexe ni les prénoms des deux bébés. Leigh-Anne Pinnock est en couple depuis 2016 avec le footballeur Andre Gray avec qui elle est fiancée depuis mai 2020.

Perrie Edwards la félicite

Alors que Leigh-Anne Pinnock a félicité Perrie Edwards pour son bébé, celle-ci a également félicité son amie pour ses enfants. "Deux paquets de joie absolue. Je t'aime ma Lee Lee" a-t-elle commenté. Pour rappel, Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall forment toujours les Little Mix, mais Jesy Nelson a quitté le groupe. Elles ne sont donc plus que 3.