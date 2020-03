Jessica Biel et Justin Timberlake, de l'eau dans le gaz ? Où est passée l'alliance de l'actrice ?

Jessica Biel et Justin Timberlake, bientôt la fin ?

Il y a eu Brad Pitt et Angelina Jolie, Jenna Dewan et Channing Tatum ou encore plus récemment Vanessa Hudgens et Austin Butler. Des couples qu'on pensait invincibles mais qui ont fini par se séparer. Jessica Biel et Justin Timberlake sont-ils les prochains amoureux de Hollywood à aller vers la rupture ? Ce samedi 29 février 2020, l'héroïne de la série The Sinner sur Netflix a été photographiée en train de faire des courses à Beverly Hills aux Etats-Unis, comme le montrent les photos publiées sur The Daily Mail.

Sur les clichés pris par des paparazzi, Jessica Biel porte des sacs de Health Mart Pharmacy, est habillée d'une combinaison fleurie et d'une veste en laine mais surtout... elle ne porte plus son alliance. L'actrice qui est mariée à l'interprète de SexyBack depuis 2012 s'est en effet montrée sans l'anneau qu'elle avait jusqu'à présent au doigt depuis son mariage. Les parents de Silas (4 ans) seraient-ils séparés ? A moins qu'ils ne fassent un break ? Ou que la bague soit en réparation ?

L'alliance enlevée 3 mois après la rumeur d'infidélité

Non seulement la comédienne qui s'était fait connaître dans Sept à la maison s'est dévoilée sans son alliance pour la première fois, mais surtout, cela intervient 3 mois après un énorme scandale sur son couple. En novembre 2019, Justin Timberlake s'était montré très proche d'Alisha Wainwright, sa co-star dans le film Palmer. Ils étaient en effet très tactiles et complices sur des clichés pris lors d'une soirée après le tournage à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

A peine quelques heures plus tard, une source avait assuré que Jessica Biel l'aurait pardonné. Suite à cette rumeur de tromperie qui prenait de l'ampleur, Justin Timberlake avait fini par s'excuser publiquement, mais une source avait expliqué en décembre 2019 que sa femme serait "toujours blessée et contrariée" par toute cette histoire.

Lors de la Saint-Valentin le 14 février dernier, Jessica Biel et Justin Timberlake s'étaient souhaités leur amour sur Instagram. Preuve donc qu'ils sont toujours in love malgré l'affaire. Mais alors pourquoi aurait-elle enlevé son alliance ?