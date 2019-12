Justin Timberlake infidèle ? Jessica Biel serait "toujours blessée et contrariée"

Jessica Biel "ne lui a pas entièrement pardonné"

En couple depuis plus de 10 ans et mariés depuis 2012, Justin Timberlake et Jessica Biel font partie des couples de Hollywood qui durent et qui font croire au vrai amour. Pourtant, les heureux parents d'un fils, Silas, âgé de 4 ans, ont dû faire face à une terrible épreuve. Fin novembre 2019, le chanteur s'est montré très proche d'Alisha Wainwright, sa partenaire dans le film Palmer. Durant le tournage du long-métrage à la Nouvelle-Orléans, ils s'étaient affichés vraiment complices sur des photos.

Alors que Justin Timberlake avait réagi suite à la rumeur d'infidélité qui en avait découlé, une source a confié à US Weekly que cet épisode serait toujours douloureux à vivre pour Jessica Biel. Si certains tabloïds assuraient que l'actrice avait pardonné son mari pour cette supposée tromperie, en fait, il n'en serait rien. La star serait "toujours blessée et contrariée" et "elle ne lui a pas entièrement pardonné et ne le laisse pas s'en tirer à bon compte".

Justin Timberlake "fait vraiment de gros efforts"

En revanche, Jessica Biel serait très contente que Justin Timberlake soit de retour en Californie pour passer les fêtes de fin d'année en famille. Loin du tournage et de sa possible maîtresse, l'interprète de Can't Stop the Feeling est enfin réuni avec sa femme et leur enfant, et il redoublerait d'efforts pour regagner la confiance de sa moitié : "Jessica et Justin passent les vacances de Noël ensemble et elle est vraiment prête à passer ces moments-là avec lui. Il a été tellement aux petits soins avec elle et il fait en sorte que Jessica sache à quel point elle compte pour lui. Il fait vraiment de gros efforts".