Jeffree Star répond aux accusations de Tati Westbrook et s'excuse auprès de James Charles

Dramageddon 3 continue. Fin juin, Tati Westbrook s'en prenait à Shane Dawson et Jeffree Star dans une nouvelle vidéo et accusait les deux youtubeurs de l'avoir manipulée pour qu'elle sorte la célèbre vidéo "Bye, sister" dans laquelle elle affichait James Charles en mai 2019 : "Je suis vraiment désolée James. Je l'ai fait à la suite de tous les mensonges venimeux qui m'ont été transmis par Shane Dawson et Jeffree Star." Après des semaines de silence, Jeffree Star est sorti du silence ce samedi 18 juillet 2020.

Jeffree Star sort du silence et répond aux accusations de Tati Westbrook

Mais si on s'attendait à de nouvelles révélations choc et à une réponse virulente, comme il avait pu le teaser, il n'en est rien. "Par le passé, je reconnais avoir parlé sous le coup de la colère et de la frustration sans vraiment penser aux conséquences que ces mots pouvaient avoir.", commence-t-il, niant avoir voulu manipuler Tati : "Je n'ai pas essayé de détruire quiconque, je ne suis pas le méchant du film et beaucoup de choses qui se passent ou qui sont dites sont fausses". Il annonce que ses "avocats s'en occupent dans l'ombre".

Il s'excuse auprès de James Charles et affiche son soutien à Shane Dawson

Il s'excuse auprès de James Charles : "J'aimerais personnellement m'excuser auprès de James Charles pour tout ce que j'ai pu dire et tout ce que j'ai pu faire. Je me suis laissé entraîner dans tout cet engouement. C'est affreux et rien de tout ça n'aurait dû arriver". S'il déclare ne pas être d'accord avec les agissements passés de Shane Dawson, qui fait l'objet de nombreuses accusations de racisme et de pédophilie après qu'une vidéo de lui en train de simuler une masturbation devant un poster de la fille de Will Smith, Willow, alors qu'elle n'avait que 11 ans, a refait surface, il réaffirme son soutien à son "meilleur ami" : "Je sais que Shane placerait sa famille et ses amis en premier avant lui-même. C'est mon meilleur ami et on n'abandonne pas ses amis".