Jacob Elordi de nouveau en couple ? Sa sortie avec un mannequin sème le doute

Même s'il est très discret sur sa vie amoureuse, Jacob Elordi a collectionné les histoires d'amour depuis qu'il s'est fait connaître sur Netflix dans The Kissing Booth. Il a d'abord été en couple avec Joey King à qui il donnait la réplique dans la trilogie. Par la suite, celui qui joue Nate dans Euphoria a été en couple avec Zendaya : ils ont été pris en flagrant délit de bisou mais n'ont jamais confirmé leur histoire. Autre star sur la liste de ses ex ? Kaia Gerber, avec qui il aurait rompu en novembre 2021 et qui s'est depuis recasée avec Austin Butler. Depuis, il s'est murmuré qu'il s'était rapproché de la Youtubeuse - et fille de Lori Loughlin - Olivia Jade mais c'est avec une autre qu'il a été aperçu récemment.

Jacob Elordi en couple avec une mannequin ?

Ce dimanche 20 mars 2022, Jacob Elordi a profité du beau temps pour s'offrir une sortie mais pas en solo : l'acteur a été photographié en compagnie de la mannequin Bianca Finch. Sur les images publiées par le Daily Mail (cliquez sur le lien pour les voir), on peut voir Jacob Elordi et Bianca Finch dans un parc, avec des chiens, le beau gosse prenant des photos de la jeune femme. Agée de 21 ans, Bianca Finch compte plus de 170 000 abonnés sur Instagram et est aussi TikTokeuse.