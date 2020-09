Irrémédiable sur Netflix : Mario Casas (Angel) se confie sur sa transformation bluffante

Mario Casas (Angel) est méconnaissable

Sur Netflix, vous avez dû remarquer Irrémédiable (El Practicante en version originale espagnole et The Paramedic en version anglaise). Comme 365 Dni, La plateforme ou encore 7. Koğuştaki Mucize, le thriller est dans le top 10 sur la plateforme de streaming en France (numéro 3). L'histoire ? "Condamné à vivre en fauteuil après un accident, Ángel décide de se venger de ceux qui l'ont trahi, en particulier de la femme qui l'a quitté au pire moment". Pour le film, Mario Casas qui interprète Angel a dû subir une incroyable transformation physique. Car en dehors du fauteuil roulant, l'acteur ne ressemble pas du tout à son personnage dans la vraie vie. La preuve en photos ci-dessous (à gauche dans le film et à droite sur des posts Instagram).