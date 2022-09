Insultes, marabout et pluie de memes : le bug de MyCanal pendant PSG-Juventus a été un grand moment sur Twitter, la preuve en 23 tweets

Ce mardi 6 septembre 2022, le PSG - qui fait un début de saison convaincant en Ligue 1, effectuait sa grande rentrée en Ligue des Champions. Pour la première journée de cette édition 2022/2023, le club de Lionel Messi et Neymar affrontait ainsi la Juventus de Turin au Parc des Princes (Paris). Une rencontre très attendue des supporteurs qui a démarré de la plus belle des façons avec un doublé de Kylian Mbappé dès les premières minutes (5' et 22').

Le match du PSG gâché par MyCanal

Malheureusement, s'il ne fallait donc pas être en retard sur son canapé pour assister à la rencontre et se délecter de ce retour en forme, MyCanal a gâché la fête de milliers d'entre eux. En cause ? Comme on a pu le découvrir hier soir, la plateforme de Canal+ a tout simplement été victime de bugs à répétition durant près de 75 minutes, empêchant ainsi le public de suivre correctement ce match en streaming.

"Face à la forte affluence, vous pouvez rencontrer des difficultés pour vous connecter à myCANAL, a expliqué le groupe sur ses réseaux sociaux. Nous vous invitons à patienter quelques minutes afin d'éviter un trop grand nombre de connexions simultanées." Oui, vous avez bien lu, alors même que ce PSG-Juventus était programmé depuis des semaines, les dirigeants de Canal+/MyCanal n'avaient pas anticipé un taux de connexion aussi important... Hum.

Les supporteurs furieux

Un problème d'organisation jugé honteux par les téléspectateurs, qui n'ont pas hésité à pousser de nombreux coups de gueule sur Twitter. Alors que l'abonnement le moins cher monte déjà à 20,99€/mois, l'incompétence des équipes du groupe s'est retrouvée au centre de critiques particulièrement virulentes.

"Si on résume je paie Canal pour avoir la Champion's, MyCanal ne marche pas, je tape PSG Juventus streaming dans google et je trouve un streaming gratuit en moins d'une minute en qualité HD en plus, alors pourquoi je paie ? je vous le demande...", a déploré un Internaute, tandis qu'un autre a déclaré, "Et mais Mycanal c'est une blague ?? Tu payes une blinde pour regarder les matchs et t'as un écran noir ???".