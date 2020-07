Inès (Koh Lanta 2020) clashe le comportement d'une ex-candidate, "Elle crie tout le temps !"

Inès n'en pouvait plus de Sara

Finaliste de Koh Lanta 2020, Inès a profité de son retour dans le monde normal pour se livrer sur son expérience dans le jeu auprès de Gossip Room TV, accompagnée de Naoil. Et sans grande surprise, on avait déjà pu le découvrir à la télévision, la candidate a révélé avoir parfois connu quelques moments compliqués avec d'autres aventuriers, "Je me suis embrouillée avec Moussa, avec Claude, après, ça allait... Ahmad aussi".

Cependant, Inès l'a aussitôt fait comprendre, ce n'était rien de grave, simplement des tensions logiques face aux difficultés du jeu sur la durée. Par contre, comme le lui a rappelé Naoil, il y avait bien une candidate très spéciale qui lui sortait totalement par les yeux sur l'île, "Il n'y a pas quelqu'un qui te gonflais bien ? Avec Sara, tu avais un peu de mal..." Réponse de Inès ? "Oh ! Avec Sara, put*in ! Ce n'est pas méchant, mais je l'ai sortie de mon jeu, moi".

"Elle crie tout le temps !"

Des propos surprenants quand on sait que Sara avait rapidement dû abandonner l'émission, la faute à une vilaine blessure, mais qui ont pourtant une réelle explication. La pote de Moussa l'a en effet confié, Sara serait invivable sur l'île, "Ah non, mais c'est trop, c'est trop ! Elle crie tout le temps !"

Puis, comme si cela ne suffisait pas, Inès a par la suite ajouté, "Je n'ai rien contre elle personnellement, mais c'est à consommer avec modération. Pour moi, ce n'est pas possible. C'était du cri du matin au soir." C'est tout ? Absolument pas. Après avoir confié que Sara était même invivable durant les massages, elle a également précisé, "Elle ne se met jamais en pause ! C'est trop, c'est trop, c'est du too much, c'est trop. (...) C'est ça le pire, tu ne sais même pas quand elle est énervée ou pas parce que c'est sa façon d'être, c'est du cri. Ou alors (...) ça part en pleurs." Bref, les futurs candidats de Koh Lanta sont prévenus en cas de retour de l'aventurière.

A ce sujet, Inès a même révélé avoir été la première déçue, elle qui se faisait pourtant une joie de voir débarquer cette emblématique candidate dans son équipe, "J'ai dit 'franchement, Sara, ça ne me dérange pas, elle en veut, elle se bouge, ce serait pas mal' Mais quelle connerie ! Quelle connerie, j'ai pas dit !"