Incroyables transformations : Tout bouge ! Après Yohan, deux autres candidates de télé-réalité au casting

Sara Arfaoui, connue pour sa participation aux Princes de l'amour 8, a annoncé sa venue dans le programme d'M6 sur son compte Instagram. "Les filles, une nouvelle extraordinaire ! Moi et l'émission Incroyables transformations sur M6, nous avons pensé à vous proposer un relooking, mais aussi de vous rencontrer. Je serais honorée de vous rencontrer et vous aider à vous sentir mieux dans votre peau... Donc si vous souhaitez participer à l'émission et me rencontrer, envoyez un petit message ou commentez" a écrit la petite-amie du footballeur Ilkay Gündogan.

Selon le compte Instagram mayamo_tv, Lila Taleb devrait elle aussi intégrer l'équipe du programme en tant que relookeuse. Celle qui était en rapprochement avec Adil Rami, s'est aussi faite connaître en tant que prétendante dans l'émission de romance de W9. Elle a ensuite participée à Objectif Reste du Monde et est actuellement dans 10 couples parfaits 5.