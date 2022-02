Incroyables transformations : Nicolas Waldorf sur le départ ? Son remplaçant serait un candidat de télé-réalité !

Si l'info s'avère vraie, le jeune homme aura donc fait un passage éclair dans le petit monde de la télé-réalité ! Cela risque de décevoir les fans puisqu'il est le chouchou de la plupart des téléspectateurs de 10 couples parfaits 5. Depuis le 3 janvier dernier, l'émission présentée par Elsa Fayer nous permet de suivre les aventures de 20 célibataires qui ont pour mission de trouver leur perfect match. A la clé ? 200 000 euros à se partager. Mais outre le côté stratège, le programme permet également à certains de trouver l'amour. Cela a été le cas pour Sarah Lopez et Tom Brusse et Anthony Matéo et Romane. Grâce au jeu, on découvre aussi de nouveaux candidats que l'on n'a pas eu l'occasion de voir à l'écran auparavant. A l'image de Giovanni, comparé à Illan ou Dorsaf qui s'est plaint du montage de l'émission. Mais, parmi eux, Yohan s'est particulièrement démarqué par son humour et son côté touchant ! Si Nicolas Waldorf est super dans l'émission d'M6, on est certain qu'il saura prendra le relai dignement !