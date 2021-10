Illan Castronovo : son compte Snapchat supprimé et victime de chantage, il pousse un coup de gueule

En plus d'un moyen de garder le contact avec leurs fans, les réseaux sociaux font aussi partie du business des stars de télé-réalité et influenceurs qui peuvent gagner des milliers d'euros pour un post. Alors forcément, certains petits malins ont trouvé un bon filon. Si certaines stars disparaissent des réseaux suite à des signalements comme c'était le cas récemment pour Maeva Ghennam, d'autres sont victimes d'une suppression surprise... et de chantage. C'est ce qu'il serait arrivé à Illan Cto.

Le compte Snapchat d'Illan supprimé

Le compte Snapchat d'Illan Castronovo n'est plus dispo. Ce mardi 26 octobre 2021, le candidat d'Objectif Reste du Monde qui sera bientôt dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 a poussé un coup de gueule sur Instagram. Il explique que son compte sur Snap a été subitement supprimé, sans explication. "Je ne sais pas pourquoi. Si, à la limite, j'avais fait quelque chose de mal je me serais peut être excusé ou je n'aurais pas recommencé." a-t-il commencé par expliquer en story.

Lui qui comptait plus d'un million d'abonnés a donc perdu son outil de travail. Et le pire, c'est que certains en ont profité. "Ce qui est relou, c'est que plein de faux comptes ont été créés, ils ont partagé des trucs de ouf, fait de la pub pour des trucs de ouf alors que c'est pas moi." confie le candidat de télé-réalité qui a aussi poussé un coup de gueule contre Snapchat. "Je trouve ça dégueulasse qu'on ne puisse rien faire et surtout qu'on ne soit pas certifié" explique-t-il. Sans recours, il utilise donc désormais un autre compte, moins suivi.

Illan victime de chantage et de racket

Mais le pire, c'est que la suppression de ce compte a donné des idées à des personnes malveillantes : Illan explique avoir été victime de chantage et de racket. "J'ai reçu un mail qui me dit que je peux le récupérer contre la somme de 50 000 euros donc je n'ai pas répondu mais je trouve ça dégueulasse." a-t-il expliqué le petit ami supposé d'Isabeau. Et on le comprend ! D'autant plus qu'Illan avoue qu'il ne sait pas si ce message venait d'un arnaqueur ou bien d'une personne qui travaille pour le réseau social, ce qui parait cependant peu crédible.