Ici tout commence : une intrigue inspirée de Luna Skye (Les Marseillais) ? Charlène en grand danger

Ici tout commence s'attaque à la chirurgie esthétique

Les scénaristes de Ici tout commence sont-ils adeptes du monde de la télé-réalité ? Ce n'est pas impossible. Il y a quelques jours, l'état de santé de Luna Skye inquiétait ses fans à l'annonce de son hospitalisation à Los Angeles (USA). En cause ? La candidate des Marseillais vs Le reste du monde a récemment fait une mauvaise réaction à la suite d'une opération chirurgicale au point de déclencher une septicémie et obliger les médecins à la placer en réanimation. Aujourd'hui elle semble aller mieux, mais son évolution reste sous surveillance.

Le rapport avec la série de TF1 ? Le nouveau thème abordé à l'écran concerne justement les dangers liés à la chirurgie. Et malheureusement pour Charlène Teyssier (Pola Petrenko), c'est elle qui va prochainement se retrouver au centre d'une situation dramatique à la hauteur de ce que vient de traverser Luna Skye.

Charlène entre la vie et la mort

Ce n'est pas un secret, Charlène est complexée par son visage et a récemment demandé à Laetitia (Florence Coste) de lui faire une injection de botox. Le problème ? Elle va rapidement devenir accro à cette médecine "miracle" au point de mettre sa vie en jeu en s'accordant de nouvelles injections sans véritable assistance médicale.

Or, comme on peut le découvrir dans un extrait inédit dévoilé par TF1, cet acte inconscient ne va pas rester sans conséquences, puisque Charlène va être empoisonnée par le produit utilisé et tomber dans le coma. Pour l'heure, il est encore trop tôt pour savoir si l'héroïne va connaître une fin mortelle à l'écran, mais la situation sera véritablement critique. "Charlène a fait un choc sceptique, elle est en réa depuis hier soir. Théo m'a dit qu'elle risquait de mourir", explique notamment Marta (Sarah Fitri) dans la vidéo.

A priori, si les auteurs de Ici tout commence se sont réellement inspirés de Luna Skye pour cette histoire, Charlène ne devrait donc pas mourir, d'autant plus que la série va bientôt perdre Maxime (Clément Rémiens). En revanche, rien ne dit que la jeune femme ne va pas être victime d'effets secondaires à long terme, ce qui permettrait ensuite d'aborder de nouveaux thèmes.