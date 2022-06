Ici tout commence : un personnage très (très) spécial façon Top Chef bientôt à l'écran

Bonne nouvelle, les prochains épisodes d'Ici tout commence mettront en scène le retour d'un personnage mémorable. Non, il ne s'agira pas de Maxime (Clément Rémiens), trop occupé avec sa nouvelle vie aux USA, mais d'un chef étoilé très spécial. C'est l'acteur Mikaël Mittelstadt (Greg) qui a partagé la nouvelle lors d'une story Instagram : Benoît Delobel va revenir à l'écran.

Benoît Delobel de retour dans Ici tout commence

Ce prénom vous parle ? C'est normal. Non seulement ce chef n'est autre que le père de Greg, apparu pour la première fois en mars 2021 sur TF1, mais surtout, il est incarné par Joseph Malerba qui n'est autre que... le sosie (non officiel) de Philippe Etchebest ! Pour l'heure, aucune révélation sur ce retour n'a encore été faite mais, si l'on se fie à une première image du tournage, on peut déjà s'attendre à le voir donner un cours de cuisine auprès de son fils !

Une situation rare pour Benoît Delobel qui doit faire plaisir à son interprète. Au détour d'une interview accordée à Télé-Loisirs en avril 2021, ce dernier confessait à l'époque qu'il avait été déçu de ce manque de séquences durant sa première apparition, "J'étais un peu frustré car je joue un chef mais on ne me voit pas beaucoup cuisiner. C'est dommage, d'autant que j'adore faire la cuisine." Et si on ne sait pas encore ce qu'il préparera à l'écran, on ne serait pas étonné d'y découvrir sa spécialité. Interrogé à ce sujet, il avait notamment répondu : "La pasta évidement, je suis d'origine italienne ! Il faut vraiment faire attention aux pates à la carbonara, qui sont évidemment sans crème !".