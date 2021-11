Ici tout commence : Michel Sarran au casting après Top Chef, "Ce n'est pas une reconversion"

La nouvelle est tombée fin août et a choqué de nombreux fans de Top Chef : M6 a décidé d'écarter Michel Sarran pour l'édition 2022 qui sera la 13ème saison du concours animé par Stéphane Rotenberg. Le juré a expliqué avoir été remercié par la chaîne sans avoir voulu quitter l'émission et sera remplacé par Glenn Viel. "Quand je l'ai appris, ça m'a fait un pincement au coeur. Ça a été un peu violent. Je ne m'y attendais pas du tout" avait-il confié au Parisien. Et c'est d'ailleurs au même journal qu'il dévoile son nouveau projet inattendu.

Michel Sarran va jouer Michel Sarran dans Ici tout commence !

Eh oui, après Top Chef, c'est sur TF1 dans Ici tout commence que l'on retrouvera Michel Sarran. Le chef doublement étoilé qui a déjà fait une apparition dans Léo Matteï, Brigade des mineurs en 2019 jouera son propre rôle dans la série dont l'action se déroule dans une école de cuisine. Interrogé par Le Parisien sur ce nouveau projet, il explique avoir "été surpris" par cette proposition mais aussi "touché et excité à l'idée de faire quelque chose de différent.". "L''idée d'être moi-même, d'incarner ce que je suis dans la vie, me plaisait beaucoup. Surtout dans un institut de cuisine, où je suis président d'un jury." a confié le futur acteur qui ajoute en avoir pour environ un mois de tournage pour le moment.

Une façon aussi, selon lui, de promouvoir les écoles de cuisine comme celle montrée dans le spin-off de Demain nous appartient porté par Clément Rémiens . "Ce n'est pas vraiment de la fiction pour moi. Ces instituts existent réellement dans notre univers professionnel (...) C'est un peu mon quotidien. Et cela permet aussi de mettre la lumière sur ces établissements dont nous avons besoin. C'est aussi ce qui m'a séduit." a-t-il ajouté. Mais Michel Sarran l'assure, il ne compte pas délaisser les cuisines pour devenir acteur à plein temps. "Ce n'est pas une reconversion professionnelle. Je veux juste prendre du plaisir. Et je ne prétends pas du tout à un rôle dans un grand film hollywoodien" a-t-il déclaré.

Il ne ferme pas la porte à M6

Lors de l'annonce de son départ de Top Chef, Michel Sarran avait expliqué avoir des projets avec M6. Projets qui, pour l'instant, sont au point mort comme il l'a expliqué au Parisien, ajoutant ne pas avoir prévenu la chaîne de son rôle dans la série de TF1. Mais Michel Sarran ne garde pas de rancoeur après son renvoi du concours culinaire et est toujours ouvert à des projets avec M6. "La vie est longue. Je ne ferme la porte à personne. Je n'ai pas de rancoeur particulière. C'était la fin d'une histoire, mais il n'y a pas d'animosité. Ça a été un peu difficile sur le moment, mais c'est digéré depuis." a-t-il assuré.