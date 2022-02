Scènes de Ménages : un juré de Top Chef 2022 au casting face à José et Liliane

Les stars d'M6 se donnent rendez-vous dans la série

Pour l'anecdote, d'autres animateurs / animatrices stars d'M6 sont également à attendre dans les semaines à venir dans Scènes de Ménages. Selon TVMag, Julien Courbet et Cristina Cordula pourraient apparaître chez Léo et Leslie (Vinnie Dargaud et Claire Chust), tandis que Cyril Lignac devrait squatter le gîte d'Emma et Fabien (Anne-Élisabeth Blateau et David Mora) et que Karine Le Marchand et Bernard de La Villardière devraient s'inviter chez Camille et Philippe (Amélie Étasse et Grégoire Bonnet). Enfin, les noms de Mac Lesggy, Marie Portolano, Norbert Tarayre et Éric Antoine circulent également, mais aucune précision n'a encore été apportée les concernant.