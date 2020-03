I Am Not Okay With This : la fin de la série est moins tragique que celle du comic

Une fin beaucoup plus glauque

Les oeuvres de Charles Forsman plaisent pas mal à Netflix. Pour preuve, après The End of The F***ing World, qui n'aura pas de saison 3, la plateforme a mis en ligne une nouvelle série teen, I Am Not Okay With This, basée sur le comic du dessinateur. Si vous avez déjà regardé les 7 épisodes, vous êtes au courant de la fin où Sydney fait, sans le vouloir, exploser la tête de Brad (Richard Ellis) avant qu'il ne révèle l'existence de ses pouvoirs surnaturels devant tout le monde lors du bal de fin d'année. Son secret est en sécurité au moins.

Sous le choc, le personnage de Sophia Lillis s'enfuit du lycée et trouve refuge en haut d'une tour où une mystérieuse personne la rejoint : "c'est à eux d'avoir peur. Ce n'est que le début", lui annonce-t-elle. Le passage de l'explosion est assez surprenant et inattendu, mais il est surtout très différent de celui du comic. Que se passe-t-il ? Sydney ne dévoile ses pouvoirs à personne et alors qu'ils deviennent incontrôlables, elle décide de les utiliser pour se faire exploser sa tête. Voilà, voilà... C'est un final beaucoup plus glauque que la série de Netflix.

Une saison 2 pour I Am Not Okay With This

On se doute bien que la fin de I Am Not Okay With This a été changée pour prévoir une saison 2 si le show est renouvelé. Pour le moment, la plateforme n'a rien annoncé et comme nous, Sophia Lillis espère qu'il y aura une suite : "Je le sens bien. J'ai de grands espoirs pour cette série, je ne peux donc que attendre", a confié à l'actrice, vue dans le film Ça, à Brietfake. Elle a aussi avoué à Inverse : "Chaque commencement a besoin d'une suite."