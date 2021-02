Hunter x Hunter : l'anime de retour ? Le nouveau projet révélé (et c'est décevant)

Hunter x Hunter enfin de retour ?

On est partagé entre la tristesse, le rire nerveux et la frustration d'avoir cru à quelque chose qui semblait en réalité impossible. Il y a quelques jours, les comédiennes de doublage japonaises Megumi Han et Mariya Ise, notamment connues pour être respectivement les voix officielles de Gon et Kirua dans l'anime Hunter x Hunter, confiaient en effet s'être retrouvées derrière un micro pour un nouveau projet lié à l'oeuvre de Yoshihiro Togashi.

Et forcément, même si on savait qu'une nouvelle saison de l'anime était compliquée à mettre en place - ne serait-ce qu'en raison de l'avancée du manga, on n'a pu s'empêcher d'y croire. De même, au regard du récent succès du Train de l'infini de Demon Slayer ou de l'annonce du projet de film pour Seven Deadly Sins, tous les fans ont commencé à imaginer Gon et Kirua débarquer au cinéma cet été.

Le projet mystère dévoilé

Mauvaise nouvelle, la réalité est bien plus nulle que tout ça. Cela a été officialisé ce lundi 15 février 2021, le nouveau projet Hunter x Hunter qui mettra en scène Gon, Kirua, Kurapika, Léolio et Hisoka sera tout simplement... un escape game IRL & en ligne. Youpi.

Ainsi, du 25 mars au 27 juillet 2021, un jeu événement sous-titré "L'évasion du labyrinthe de la liberté" sera disponible à cette adresse (realdgame.jp). Portée par une histoire originale adaptée de cet univers avec ses personnages phares dans laquelle on se glissera dans la peau d'un aspirant Hunter, cette partie (solo) verra l'examen des Chasseurs être bouleversé par le Covid. En raison du virus, le concours d'entrée se fera donc à distance et il faudra coopérer avec les héros de l'anime (via les enregistrements audio !) pour avancer et résoudre certains mystères dans un lieu aussi dangereux que secret.

En plus d'avoir accès au site, il faudra préalablement commander un kit pour pouvoir jouer à cet escape game à la maison. D'après les premières révélations, celui-ci contiendra de nombreux documents et accessoires avec une maquette en carton à construire (voir sur le site).