Hunter x Hunter de retour ? Deux comédiennes teasent un nouveau projet

2021, l'année d'un miracle ? Et pourquoi pas... Tandis que le célèbre manga Hunter x Hunter signé Yoshihiro Togashi est toujours en pause (pour une durée malheureusement inconnue) et que le dernier épisode du second animé a été diffusé en septembre 2014, soit bientôt 7 ans, cet univers refait parler de lui aujourd'hui.

Un nouveau projet lié à Hunter x Hunter ?

La raison ? Sur Instagram, la comédienne de doublage japonaise Megumi Han a posté la photo d'un micro avant de révéler en légende, "C'est vendredi [5 février 2021]. C'est à cet endroit que j'ai rencontré mon amie. Elle vient justement de poster un message sur Twitter. Et oui, [cette photo] c'était pour un enregistrement professionnel. [Retour à] mes débuts. Je pense que nous pourrons bientôt vous révéler de quoi il s'agit".

Le rapport avec Hunter x Hunter ? C'est très simple. Premièrement, il faut savoir que Megumi Han n'est autre que la voix japonaise de Gon. Deuxièmement, l'amie en question est Mariya Ise aka... la voix de Kirua. Enfin, troisièmement, si on pourrait légitimement penser que ces retrouvailles derrière un micro étaient en réalité liées à un tout autre projet, la mention "mes débuts" nous ramène au contraire aux aventures de Gon et Kirua. Et pour cause, c'est avec l'anime Hunter x Hunter que Megumi Han a tout simplement débuté sa carrière de comédienne dans le monde du doublage.

Et ce n'est pas Mariya Ise qui nous fera espérer autre chose qu'un projet en lien avec cette oeuvre. Sur Twitter, l'actrice a déclaré, "Très heureuse de retrouver mon amie sur le chemin du retour" en plus de poster une image pixélisée qui reprend les codes couleurs de certains personnages cultes d'HxH.