Hunger Games, le prequel : on a (enfin) la date de sortie, tout ce que l'on sait sur le film

Il y a quelques semaines, on fêtait les 10 ans du premier film de la saga Hunger Games qui a propulsé Jennifer Lawrence au rang de star. La trilogie littéraire a eu droit à quatre films, dont le dernier est sorti en 2015 et a rapporté près de 3 milliards de dollars de recettes dans le monde entier. Pas étonnant donc que Lionsgate qui a produit la saga ait décidé d'adapter le prequel sur grand écran.

De quoi parle le prequel d'Hunger Games ?

C'est en mai 2020, en pleine pandémie, que Suzanne Collins a publié La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Le livre est en fait un prequel se déroulant 62 ans avant l'arrivée de Katniss Everdeen dans l'arène. Il est centré sur Coriolanus Snow qui deviendra le Président tyrannique de Panem mais n'est alors qu'un jeune homme âgé de 18 ans. Il va devenir l'un des premiers mentors des Jeux et devra protéger Lucy Gray Baird, la tribu du District 12.

Quelle date de sortie pour La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur ?

La version film du livre a été annoncée avant même la publication du roman, en avril 2020. Mais depuis, c'est un peu le calme plat côté annonces (pas merci la pandémie). Mais on vous rassure, le projet est bien toujours d'actualité et mieux : il a maintenant une date de sortie ! Lionsgate a annoncé lors de la CinemaCon que La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur sortira en salles le 17 novembre 2023. Oui, c'est dans longtemps.

Lors de l'événement où on a aussi pu découvrir la teaser du film Don't Worry Darling avec Harry Styles ou encore apprendre que The Batman aura une suite, le studio a dévoilé un premier teaser, pas encore disponible en ligne. Selon Variety, cette vidéo ne montre pas les acteurs mais simplement des images d'illustrations avec le texte : "Le monde va découvrir qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent".

Un tournage prévu à l'été 2022, le casting pas encore annoncé

Alors, qui jouera Snow et succédera à Donald Sutherland qui l'incarnait dans la saga originale ? Pour l'instant, c'est toujours un mystère : le casting n'a pas encore été dévoilé officiellement mais on a hâte de découvrir les visages des futurs héros. Quant au tournage ? Il devrait normalement débuter cet été aux Etats-Unis. On devrait donc bientôt en savoir plus.