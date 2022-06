Hunger Games, le prequel : le chéri de Rachel Zegler (Lucy) au casting dans un rôle important

Après des mois sans nouvelles du projet, les annonces s'enchaînent pour le prequel de Hunger Games. Ce nouveau film qui raconte les débuts des Jeux et le passé de Coriolanus Snow, futur Président de Panem, sera tourné cet été et le casting se dévoile. Cinq acteurs ont rejoint la distribution dans des rôles secondaires et on connaît cette fois le visage de Sejanus Plinth, l'un des personnages clés du livre.

Josh Andrés Rivera, le chéri de Rachel Zegler, rejoint le prequel de Hunger Games

Et son interprète ne devrait pas trop être dépaysé : il s'agit du petit ami de Rachel Zegler, choisie pour incarner Lucy Gray Baird, la tribu du District 12 et héroïne du film. Josh Andrés Rivera rejoint donc le casting de Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.

C'est sur le tournage de West Side Story où ils se donnaient déjà la réplique que Rachel Zegler et Josh Andrés Rivera se sont rencontrés puis mis en couple. Sur Instagram, l'actrice n'a pas manqué de réagir à l'arrivée de son chéri au casting du nouveau film Hunger Games. "Je n'ai jamais été aussi fière de quelqu'un" a posté la future Blanche-Neige.