Hulk : bientôt un film solo pour le héros de Marvel ? Mark Ruffalo est prêt

Quel avenir pour Mark Ruffalo dans le MCU ?

Hulk a peut-être déjà sauvé le monde plusieurs fois auprès des Avengers, mais le personnage de Mark Ruffalo - à l'inverse de tous ses collègues, même Ant-Man, n'a jamais été récompensé par un film solo. Et ça, son interprète l'a encore en travers de la gorge. Ainsi, à quelques mois de la sortie en salle de Black Widow, le nouveau film de Marvel centré sur l'héroïne de Scarlett Johansson, le comédien a réaffirmé son envie de se retrouver au centre d'un tel projet.

Dans un premier temps, Mark Ruffalo a rappelé à Variety que son avenir au sein du MCU n'était toujours pas connu : "Il n'y a aucun projet que je peux considérer comme signé". De fait, rien ne dit que Endgame n'était pas son dernier film dans la peau du grand géant vert.

L'acteur veut un film solo

Toutefois, si Marvel ne semble pas pressé de lui trouver du travail au cinéma, Mark Ruffalo sait déjà ce qu'il veut, "Il y a une idée que je considère comme vraiment intéressante. On ne l'a jamais vraiment suivi dans sa vie". L'acteur l'a en effet précisé, à chaque fois que Hulk/Bruce Banner est apparu à l'écran ces dernières années, "c'était toujours en faire-valoir. Il est un peu le "Rosencrantz et Guildenstern" (amis de Hamlet dans la pièce de Shakespeare, ndlr) des Avengers". Près de 8 ans après ses premiers pas au sein du MCU, le comédien assure qu'il serait donc désormais "intéressant de remplir tous les blancs sur ce qui s'est passé pour lui entre tous ces films".

Et afin de prouver son amour pour ce personnage et sa motivation à l'idée de raconter de nouvelles histoires le concernant, Mark Ruffalo a même ouvert la porte à un autre projet... sur Disney+ : "Il y a des discussions sur une possible présence de Bruce/Hulk dans la série She-Hulk. Si on trouve un truc cool autour, ça pourrait être intéressant". Le message est clairement passé.