Hit & Run : une saison 2 pour la série Netflix ? "Nous aimerions faire 2 ou 3 saisons"

Hit & Run : les créateurs de la série Netflix espèrent une saison 2

Alors que les abonné(e)s Netflix espèrent une saison 3 d'Outer Banks, une saison 2 de Sex/Life ou encore une saison 4 de Virgin River, beaucoup voudraient aussi une saison 2 pour Hit & Run. La nouvelle série Netflix raconte l'histoire de Danielle (Kaelen Ohm) qui se fait tuer en étant renversée par une voiture. Les coupables ne s'arrêtent pas et font un délit de fuite. Mais son compagnon Segev (Lior Raz), désemparé par la mort de celle qu'il aime, va se rendre compte que ce n'est peut-être pas un simple un accident de la route. L'affaire pourrait être liée entre les Etats-Unis et l'Israël, la CIA et le Mossad...

Hit & Run a été imaginée par Avi Issacharoff et Lior Raz (de la série Fauda), ainsi que Dawn Prestwich et Nicole Yorkin (de la série The Killing US). Et les 2 binômes de créateurs espèrent eux aussi une saison 2. Car la fin de l'épisode 9, dernier épisode de la saison 1, laisse présager une suite. Et en plus les audiences sont bonnes, vu que Hit & Run est dans le top 10 Netflix depuis sa sortie (en 2ème position).

Dawn Prestwich et Nicole Yorkin se sont en effet confiés à The Hollywood Reporter sur leur envie de faire une saison 2. "Nous avons de l'espoir" a avoué Nicole Yorkin. Dawn Prestwich a même ajouté : "Nous aimerions bien faire 2 ou 3 saisons. Netflix semble apprécier ce schéma de 3 saisons mais ce n'est pas écrit dans la pierre. Mais qui sait ? On adorerait en faire une franchise. On ne sait jamais".

Une possible saison 2 avec "des choses plus importantes qui se préparent"

Ils ont aussi parlé du gros cliffhanger à la fin de la saison 1 de Hit & Run, sans spoiler. "Nous avions eu cette discussion concernant la scène finale et le cliffhanger. Le temps qu'on écrive toute l'histoire, on s'est finalement demandés si on devait la garder" a expliqué Dawn Prestwich, "Mais Netflix nous a dit qu'il voulait précisément voir ça" et du coup, après cette fin, "on a vraiment le sentiment que la série mérite une saison 2".

Le showrunner a précisé que c'est ce cliffhanger et cette fin qui permettent de nous projeter dans une possible saison 2. "Nous disons au public : 'Vous pensez peut-être savoir, mais il y a peut-être des choses plus importantes qui se préparent, et il y a des personnes plus importantes à affronter'. Et je pense que la deuxième saison s'occupera des personnes plus importantes. On s'élève en quelque sorte" a-t-il indiqué. Il ont donc déjà visiblement des idées pour une suite, reste à savoir si Netflix commandera une saison 2 comme dans leurs plans.