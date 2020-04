Héros eux aussi, les étudiants infirmiers ne sont payés qu'entre 80 centimes et 1,40€ de l'heure

Un grand-père dont la petite-fille a elle aussi été réquisitionnée alors qu'elle est étudiante s'est aussi plaint mais à BFMTV : "Elle devait faire son stage dans un hôpital de Normandie. On lui a dit qu'elle était réaffectée dans un autre hôpital de la région, à 90 kilomètres de là, en soins palliatifs. Et en dépit des horaires élargies, de la pression, des horreurs qu'elle va y voir, sa rémunération reste celle prévue pour son stage initial, de 35 euros la semaine".

Et en plus, "les conditions d'hygiène laissent à désirer"

Ces problèmes en causent aussi d'autres. A cause de ce traitement, beaucoup d'étudiants infirmiers ressentent un véritable "sentiment d'humiliation", comme l'a avoué Mathieu (qui est en 3ème année) à France Info. "On est envoyé en première ligne et on nous méprise. On a l'impression de ne rien valoir. C'est gentil de nous remercier, de nous dire que l'on est des héros, mais ce n'est pas cela qui nous fait vivre" a-t-il déploré.

Il est donc content que, malgré certains voisins qui envoient des messages odieux aux soignants, la majorité des Français les soutienne en les applaudissant aux balcons à 20 heures ou en faisant des dons aux hôpitaux. Mais toutes ces bonnes actions ne les aident pas à pouvoir se payer à manger. Donc "cela exacerbe le sentiment que notre passion est exploitée contre nous" a-t-il ajouté, "on nous dit : t'as envie d'aider, ben tu le fais gratuitement, ou pour 50 euros par semaine".

Félix Ledoux, président de la FNESI, a même révélé à Sud Radio : "On doit aussi se payer son repas du midi, et 1,40 € de l'heure ne le permet même pas". Il faudrait donc davantage d'initiatives comme les jeunes de Sartrouville et certains chefs cuisiniers à Paris qui livrent des paniers repas pour les soignants.

A ce soucis d'argent et de job, il y a en plus "un manque de matériel, de protection, de masques". "'On en manque pour les professionnels, donc vous n'en aurez pas' leur dit-on" a-t-il même confié, et c'est la "même chose pour les tenues professionnelles, les étudiants sont marginalisés, on leur demande de les laver chez eux. Les conditions d'hygiène laissent à désirer".