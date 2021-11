Hayao Miyazaki de retour au Studio Ghibli pour un dernier film : il confirme

Hayao Miyazaki assure que son prochain film pour Studio Ghibli sera le dernier

Aux Etats-Unis, il y avait Walt Disney, et au Japon, ils ont Hayao Miyazaki. Le cofondateur du Studio Ghibli, avec le regretté Isao Takahata, est connu pour ses films d'animation empreints de poésie, d'émotions, avec des dessins magnifiques et des messages forts pour l'écologie. Il existe même un parc d'attractions sur les films nippons du Studio Ghibli. Et à 80 ans, Hayao Miyazaki prépare son nouveau film.

On lui doit notamment Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant et Ponyo sur la falaise. Son dernier long-métrage, Le vent se lève, date de 2013. Après ça, le réalisateur avait annoncé prendre sa retraite. Mais le dessinateur a changé d'avis et en 2016, il travaillait sur le court-métrage d'animation Boro la petite chenille.