Aya et la sorcière : le nouveau film du Studio Ghibli bientôt diffusé sur Netflix

Qu'est-ce qui se cache derrière le titre Aya et la sorcière ? Il s'agit tout simplement de la dernière création du Studio Ghibli, co-produit avec la célèbre chaîne de télévision japonaise NHK. Inspiré par le livre Earwig and the Witch de Diana Wynne Jones, ce film possède surtout deux particularités très spéciales.

Aya et la sorcière, un film unique chez Ghibli

La première ? Là où le Studio Ghibli est réputé pour son animation en 2D qui apporte tout le charme et toute la poésie nécessaires à ses histoires, Aya et la sorcière est à l'inverse son tout premier film réalisé en images de synthèse. Une évolution qui pourrait perturber certains spectateurs au début, mais qui ne devrait pourtant pas décevoir les fans de la première heure.

Et pour cause, la deuxième particularité de ce film, est qu'il est tout simplement réalisé par Gorō Miyazaki (Les Contes de Terremer, La Colline aux coquelicots), qui n'est autre que le fils de l'illustre Hayao Miyazaki, le co-fondateur de Ghibli. Autant dire qu'il maîtrise les codes du studio et qu'il connait sa formule magique pour nous émouvoir et nous faire rêver.

Rendez-vous sur Netflix pour le découvrir

Intrigué par ce projet ? Bonne nouvelle, un an après sa diffusion à la télévision au Japon, Netflix vient d'annoncer avoir acquis officiellement ses droits de diffusion en France. Ainsi, sortez votre agenda et notez : c'est le 18 novembre 2021 que Aya et la sorcière sera ajouté au catalogue de la plateforme de streaming. Un beau cadeau de Noël avant l'heure.

Pour rappel, Aya et la sorcière suit l'histoire d'Aya, une jeune fille de 10 ans qui, après avoir grandi dans un orphelinat depuis sa naissance, n'a aucune idée des pouvoirs magiques liés à sa famille. A la suite d'une adoption par un petit couple qui bouleverse ses habitudes dans ce qu'elle considérait comme son cocon, elle décide soudainement de se rebeller. Cependant, elle va vite se retrouver fascinée par les mystères et secrets de Mandrake et Bella Yaga qui pourraient être... des sorciers !