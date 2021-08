Harry Potter : le Poudlard Express débarque à Paris (avec des events dans toute la France)

Harry Potter : le Poudlard Express en gare Saint-Lazare à Paris, grandeur nature

Avis aux Potterheads ! Vous avez déjà maté la saga Harry Potter et lu tous les livres de J.K. Rowling ? Vous rêvez d'aller aux studios Harry Potter à Londres et à la plateforme 9 ¾ de la King Cross Station ? Alors vous allez kiffer l'arrivée du Poudlard Express à la gare Saint-Lazare à Paris, ce week-end du 28 et 29 août 2021.

Eh oui, car ce 1er septembre c'est la fin des vacances dans le monde des moldus, mais c''est surtout la date du retour à Poudlard chez les sorciers ! Du coup, la "Correspondance pour Poudlard : voie 9 ¾" a été créée en gare dans la capitale française. Et il y aura une reproduction du Poudlard Express, en taille réelle. Une locomotive grandeur nature dans laquelle vous ne pourrez pas entrer pour de vrai et avec aucun départ réellement prévu. Mais en revanche un photocall sera organisé sur la voie 9 ¾, de quoi remplir vos smartphones de souvenirs et vos stories Snapchat et Instagram.