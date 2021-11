Harcèlement scolaire : les 4 nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron

De la primaire à l'âge adulte, face-à-face ou via les réseaux sociaux, le harcèlement touche chaque année des milliers de personnes en France et dans le monde. Les élèves sont aussi touchés puisque le harcèlement scolaire est malheureusement courant à l'école, au collège ou au lycée. 10% des collégiens seraient victimes de harcèlement scolaire et 4% des lycéens se disent impactés. En tout, ce serait 1 enfant sur 10 qui serait harcelé à l'école soit environ 700 000 élèves chaque année.

Une chose qui peut avoir de graves conséquences psychologiques et peut pousser certains à commettre le pire : en 2021, 18 mineurs se sont déjà suicidés après avoir été victime d'harcèlement scolaire. La dernière en date, Chanel, qui s'est donné la mort en octobre, n'avait que 12 ans. En cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, Emmanuel Macron a fait dans une vidéo de nouvelles annonces pour accompagner les jeunes et sensibiliser.

1. Bientôt une appli pour signaler plus facilement les cas de harcèlement

Si tu es victime ou témoin de harcèlement, tu peux déjà appeler le 30 20 pour le harcèlement scolaire et le 30 18 pour le cyberharcèlement qui avait augmenté pendant le confinement. Bientôt, il sera encore plus facile de signer les cas de cyberharcèlement : Emmanuel Macron a annoncé la mise en place dès février 2022 d'"une appli 30 18". Son but ? Permettre aux victimes de signaler les cas de cyberharcèlement en donnant la possibilité "d'adresser une capture d'écran" témoignant d'une situation de harcèlement. En alertant via cette appli, la personne pourra être accompagnée plus facilement, sans avoir besoin de téléphoner.