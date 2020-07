H vs Kaamelott : quelle est la meilleure série française ?

Les personnages principaux

C'est un fait, le trio Aymé, Jamel et Sabri est une boule d'énergie incroyablement drôle. La présence de ces personnages à l'écran est la garantie de moments mémorables à travers des situations toutes plus folles les unes que les autres. Néanmoins, il est également à noter que le trio de H n'est finalement pas très travaillé, puisque Aymé, Jamel et Sabri se ressemblent énormément. Quand on regarde la série, on a parfois l'impression de simplement suivre des coquilles qui sont principalement là pour balancer des vannes. Faites le test et vous verrez que Jamel peut jouer une réplique/intrigue de Aymé sans que cela ne choque.

Alors attention, il ne s'agit pas d'une critique, c'est même ce qui fait sa force, mais c'est aussi ce qui l'éloigne de Kaamelott. Dans l'oeuvre d'Alexandre Astier, les personnages principaux ont tous des personnalités différentes très travaillées ce qui accentue leur complémentarité. Ici, les personnages sont construits avec soin et, de part la hiérarchie en place, leur rôle dans cet univers, n'apportent pas la même chose à l'écran. Ce sont ces personnalités qui amènent une variation au niveau des blagues mais aussi de l'histoire, ce qui nous offre des échanges plus fluides et évite toute répétition.

Résultat : Kaamelott