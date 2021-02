H&M lance Innovation Stories : des collections écolos plus responsables

Innovation Stories, le nouveau concept de collections durables d'H&M

Après avoir lancé la ligne eco-friendly H&M Conscious en 2012 ou avoir lutté contre la pollution plastique avec d'autres enseignes, H&M continue de s'engager pour l'écologie. La marque suédoise lance maintenant Innovation Stories, une série de collections en faveur du développement durable. Ces lignes de vêtements et d'accessoires mettront en avant la recherche et l'innovation avec des nouveaux matériaux plus responsables et un processus de fabrication plus écolo. "Chaque innovation est un pas en avant. Chaque changement positif est une action de progrès. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire évoluer le récit de la mode vers un avenir plus durable" explique ainsi le communiqué de presse.

H&M Innovation Stories fait ainsi fusionner sciences et écologie pour une mode engagée. "Notre nouveau concept est une extension du travail accompli par H&M pour contribuer à un modèle circulaire. Innovation Stories permet de nous développer et de grandir, tout en créant des pièces désirables et responsables. Chaque pièce est fabriquée à partir de matériaux remarquables que des scientifiques et des chercheurs ont passé des années à tester. Science Story rend hommage à ces années de recherche et d'expérimentation" a déclaré Ann-Sofie Johansson, conseillère en création chez H&M.

Découvrez la première collection Science Story, responsable au design minimaliste

La première collection de H&M Innovation Stories s'appellera Science Story. Elle sera disponible à partir du 18 mars 2021, sur l'e-shop et dans plusieurs boutiques H&M.