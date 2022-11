Guillaume et Noémie (L'amour est dans le pré 2022) : "Elle a dit oui !", le couple aux anges

Leur emménagement devrait donc se faire plus rapidement que prévu, même si les deux amoureux n'ont pas donné plus de précisions sur cette nouvelle étape de leur vie ! Lors du bilan où Noémie avait raconté le harcèlement scolaire qu'elle avait vécu dans sa jeunesse, Guillaume avait déclaré qu'il se voyait bien vivre sous le même toit que sa chérie d'ici un an.

Face à Karine Le Marchand, Noémie avait aussi expliqué que Guillaume avait encore du mal à exprimer ses sentiments. "J'accepte le fait que ça lui prenne plus de temps pour exprimer les choses et pour pouvoir comprendre ses sentiments mais après il faut qu'il verbalise, je ne pourrais pas toujours être dans le don sans recevoir. S'il prend toute mon énergie et que moi je me retrouve à toujours attendre quelque chose, ce n'est pas sain" avait-elle déclaré. Un problème qui semble désormais réglé !