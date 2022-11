"C'est de plus en plus dur" : Noémie (L'amour est dans le pré) se confie sur sa relation avec Guillaume le Limousin

Mais malheureusement, la distance est de plus en plus difficile à gérer pour Noémie. Elle s'est confiée sur leur relation sur Instagram. Elle a posté une jolie photo du couple, à côté de laquelle elle a écrit en légende : "Tellement hâte de te retrouver mon lapin des îles. Trop longtemps sans toi et c'est de plus en plus dur. On ne s'habitue pas d'être loin de celui qu'on aime". De son côté, celui qui a joué les entremetteurs entre son pote Pierre et Nadège, une autre agricultrice de l'aventure à commenté : "Mon coeur ♥️".

Vont-ils bientôt passer le cap et emménager ensemble ? Noémie a l'air 100% pour !