Grey's Anatomy saison 18 : Patrick Dempsey (Derek) encore de retour cette année ? La folle rumeur du moment

C'est au cours de la saison 11 de Grey's Anatomy que Patrick Dempsey a fait ses adieux à Derek Shepherd, son personnage, et quitté la célèbre fiction médicale. Un départ qui était vu comme inévitable à l'époque tant l'acteur n'était plus heureux sur les plateaux de tournage et aurait fini par avoir un comportement désagréable avec une partie de l'équipe.

Patrick Dempsey réconcilié avec Grey's Anatomy

Aussi, c'est peu dire que le retour du comédien au cours de la saison 17 - actuellement diffusée sur TF1 en France, avait surpris tout le monde. En effet, après six années d'absence, Patrick Demspey avait finalement accepté de reprendre son rôle à l'occasion de plusieurs épisodes afin de mettre en scène d'émouvantes retrouvailles avec Meredith (Ellen Pompeo) alors qu'elle était plongée dans le coma.

Une expérience qui avait permis à l'acteur de se réconcilier avec ses anciens partenaires et de regoûter au bonheur de participer à une telle série au point d'ouvrir la porte à de nouvelles apparitions. Et justement, à ce sujet, une partie du public est déjà persuadée que Patrick Dempsey va de nouveau revenir dans Grey's Anatomy au cours de la saison 18, dont la seconde partie débutera le 24 février 2022 sur ABC aux USA.

Un retour de Derek teasé sur Twitter ?

La raison ? Il y a de cela quelques jours, le compte Twitter officiel de la série a posté un étrange message. Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, on y découvre plusieurs séries de carrés bleus accompagnées du message suivant, "Ce n'est pas Wordle [un nouveau jeu en ligne très populaire, ndlr], juste un post-it". Le twist ? Les post-it bleus et Grey's Anatomy, ce n'est en rien une combinaison classique.

Les fans les plus fidèles le savent parfaitement, dans l'histoire de la série, un tel bout de papier représente tout simplement le "mariage" de Derek et Meredith lors du final de la saison 5. Souvenez-vous, le médecin lui avait partagé ce semblant de mot officiel mais particulièrement romantique afin de célébrer leur union à leur manière, "Love each other, even when we hate each other. No running. Take care when old, senile and smelly. And it's forever".

Les fans y croient plus que tout

De fait, avec l'utilisation de ce code couleur sur Twitter, les fans sont aujourd'hui persuadés qu'il s'agit d'un message / teasing pour annoncer le grand retour de Derek. Entre ceux qui imaginent de nouvelles séquences sous la forme de visions (ou même flashbacks), et ceux qui rêvent d'apprendre que le médecin a en réalité simulé sa mort pour une mission auprès du gouvernement, ce ne sont pas les théories qui manquent.

Malheureusement, à ce jour, ni la production, ni l'acteur n'ont encore réagi à ces rumeurs. Et quand on se souvient du retour surprise de l'an passé, on se doute que l'équipe de la série saura parfaitement garder le secret jusqu'au bout si un tel événement venait à s'officialiser. A suivre donc...