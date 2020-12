Grey's Anatomy saison 17 : le nouveau revenant de retour pour d'autres épisodes ?

Alors que rien ne va plus pour Meredith (Ellen Pompeo) qui a chopé la Covid-19 dans la saison 17 de Grey's Anatomy, la série réussit à apporter un peu de joie... avec des retours inattendus. Dans les épisodes 2 et 3, c'est Derek (Patrick Dempsey) qui est revenu et le personnage devrait refaire d'autres apparitions plus tard. Dans l'épisode 4, c'est George O'Malley (T.R. Knight) qui a fait une apparition après 11 ans d'absence.

George va-t-il revenir dans la suite de la saison 17 de Grey's Anatomy ?

De nombreux fans se demandent donc si George reviendra dans la suite de la saison 17 de Grey's Anatomy. Contrairement à Patrick Dempsey, une autre apparition ne semble pas prévue... mais l'équipe de la série ne ferme pas totalement la porte ! Interrogée par Deadline, la showrunner de la série, Krista Vernoff, a déclaré : "J'ai pensé que c'était un super au revoir mais il ne faut jamais dire jamais. Qui sait. La magie est toujours possible".

Quant à T.R. Knight qui s'était déjà confié sur son grand retour ? L'acteur n'est pas non plus contre revenir exceptionnellement. "C'était une fin à laquelle je ne m'attendais pas. (...) Je me sens en sécurité et plein d'énergie entre les mains de Krista." a-t-il expliqué. L'acteur a d'ailleurs confié que tourner dans la série avec ses anciens collègues mais aussi que son personnage de George lui manquait. A savoir qu'un autre retour est prévu prochainement. Et si c'était Lexie cette fois ? On croise les doigts !