Grey's Anatomy saison 17 : Kevin McKidd lassé par son rôle d'Owen ? Il se confie

Présent depuis 2008 dans Grey's Anatomy, Kevin McKidd commence-t-il à se lasser de la série ou d'Owen Hunt, son personnage ? Les fans peuvent souffler, la réponse est non. Tandis que la saison 17 est actuellement diffusée sur ABC aux USA, le comédien a confessé être toujours sous le charme de son personnage.

Kevin McKidd, un acteur comblé

Interrogé par Digital Spy sur son rapport avec le médecin, Kevin McKidd n'a pas caché qu'il était exactement le genre de personnage que tous les acteurs adorent incarner grâce aux défis qu'il représente, "J'adore le fait qu'il soit un personnage bordélique. Ce n'est pas le genre de mec parfait. Il peut être charmant, mais également dur. C'est aussi en quelque sorte une tête brûlée, un taureau coincé dans un magasin de porcelaine." Une description originale mais pas idiote au regard de ce qu'il traverse régulièrement dans les intrigues.

Bien évidemment, ce n'est pas toujours facile pour lui de soutenir Owen à travers les saisons, "Il peut me saouler parfois, parce qu'il m'énerve avec les choix qu'il peut faire". Néanmoins, il l'a également assuré, c'est dans le même temps ce genre de situations qui font qu'il est impossible pour lui de se lasser de l'incarner, "C'est ce que j'aime chez lui. Ce n'est pas quelqu'un de facile à caractériser. Il a des défauts, il le sait et il tente de s'améliorer. Parfois il y arrive, parfois pas, et j'aime ça car c'est vraiment réel."

Entre ces propos de Kevin McKidd et la récente déclaration de Jesse Williams (Jackson), la série - qui fait régulièrement face à des rumeurs de fin, peut compter sur le soutien de ses acteurs pour espérer continuer l'aventure encore un peu à la télévision.