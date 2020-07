Grey's Anatomy saison 17 : Betty bientôt de retour aux côtés d'Owen et Leo ?

Apparue pour la première fois dans la saison 14 de Grey's Anatomy, Peyton Kennedy nous a offert l'une des intrigues les plus fortes et passionnantes de ces dernières années dans la série. A travers son personnage de Betty, les scénaristes ont en effet pu mettre en avant différents thèmes (l'addiction à la drogue, les teen mom, les problèmes cardiaques...) tout en permettant à Owen de devenir le père adoptif de Leo.

Un rôle marquant pour la comédienne

Une expérience qui a logiquement marqué la jeune comédienne, qui révèle aujourd'hui à Digital Spy avoir été quelque peu attristée par la fin de cette histoire lors de la saison 15, "C'était vraiment triste pour moi de voir Betty quitter Amelia et Owen, parce que je trouve qu'ils avaient réussi à former leur propre petite famille. Avec Leo aussi, évidemment".

Aussi, à en croire Peyton Kennedy, l'émotion vécue par son héroïne lors de son départ n'était en rien exagérée, c'était tout simplement la sienne qui parlait, "C'était une scène très importante pour moi, car c'était mon dernier jour sur le plateau, donc j'étais vraiment capable d'expérimenter toutes sortes d'émotions".

Betty bientôt de retour ?

De quoi comprendre que l'actrice est toujours très attachée à la série et à son rôle ? Absolument. Si elle s'avoue heureuse de la fin réservée à Betty par les auteurs, "J'étais très contente qu'elle bénéficie d'une fin heureuse et ne meurt pas soudainement. Je me souviens avoir eu peur pour elle au moment de lire les scénarios quand elle s'enfuyait ou finissait en désintox", elle ne ferme pas la porte à l'idée d'entamer un nouveau chapitre.

"J'adorerais pouvoir être mesure de rejouer Betty, de pouvoir jouer à nouveau avec Caterina Scorsone et Kevin McKidd et tous les autres acteurs", assure-t-elle ainsi, "Même si je suis parfaitement heureuse de sa conclusion, ça serait incroyable de retrouver Betty." On espère que les scénaristes entendront son message même si, on le sait, c'est l'épidémie de Covid-19 qui aura une place importante dans les prochains épisodes.