Grey's Anatomy : Owen Hunt à l'origine de toutes les catastrophes de la série ?

Owen Hunt lié aux morts de George, Lexie et Mark ?

Mais en quoi serait-il à l'origine des plus grosses catastrophes et morts de la série ? Souvenez-vous, il arrive dès le premier épisode de la saison 5, présenté comme un chirurgien de l'armée américaine et major de seconde classe ayant servi en Irak. C'est d'ailleurs lui qui incite George O'Malley (T.R. Kight) à s'engager dans l'armée. Sauf que ce dernier n'arrivera jamais à quitter la ville puisqu'il se fait renverser par un bus en voulant sauver une jeune femme. Un accident qui lui coûtera la vie à la fin de la saison 5. Rappelons également que, lors de la saison 6, c'est en tentant de sauver Hunt au cours de la prise d'otage que Meredith fait une fausse couche...

Ce n'est pas tout : il est également mis en cause dans le crash aérien qui coûtera la vie à Lexie, Mark et handicapera Arizona à jamais (elle s'est fait amputer une jambe) à la fin de la saison 8. C'est en effet lui qui a signé le changement de compagnie aérienne pour une autre moins chère et moins fiable. Si un autre chef avait été à sa place, peut-être que tout ceci ne serait jamais arrivé et que Lexie et Mark seraient toujours vivants et en couple, et qu'Arizona aurait toujours ses deux jambes et serait toujours en couple avec Callie.

Ce n'est pas fini : c'est à cause de lui et de leur relation complexe que Cristina Yang décide de quitter Seattle à la fin de la saison 10. Si elle ne l'avait pas rencontré, elle ne serait pas tombée enceinte et n'aurait pas été obligée d'avorter... Quant à Derek, on a du mal à voir en quoi il pourrait avoir un lien avec sa mort, si ce n'est que c'est Owen qui annonce la mauvaise nouvelle à sa soeur, Amelia Shepherd (Caterina Scorsone). Une fois encore, il était dans les parages...