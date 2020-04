Grey's Anatomy, Dr House, Scrubs... les ex-acteurs de séries médicales rendent hommage aux soignants

Après la Chine et l'Europe qui est toujours largement touchée, le Covid-19 progresse aux Etats-Unis qui est d'ores et déjà le pays le plus touché avec plus de 400 000 cas recensés. Près de 13 000 personnes sont déjà mortes dont 2000 rien que pour la journée d'hier.

Les anciens médecins de fiction apportent leur soutien aux soignants

En première ligne dans la lutte contre le Coronavirus, les médecins, infirmiers et soignants viennent de recevoir un bel hommage de la part d'anciens médecins de fiction. C'est Olivia Wilde qui a incarné Numéro 13 dans Dr House qui a posté la vidéo sur son compte Instagram. Parmi les stars qui se sont mobilisées, on retrouve une partie du casting de Dr House (Kal Penn, Jennifer Morrison), d'anciens acteurs de Grey's Anatomy (Patrick Dempsey, Sandra Oh, Kate Walsh) ainsi que des stars de Scrubs (Zach Braff, Sarah Chalke et Donald Faison), Urgences mais aussi Neil Patrick Harris (Docteur Doogie), Julianna Margulies (The Hot Zone), Eddie Falco (Nurse Jackie) et Freddie Highmore, actuellement star de la série Good Doctor.

"Nous pensons et prions pour vous", "Merci pour votre courage" ou encore "Merci pour les risques que vous prenez pour nous garder en bonne santé, nous vous devons notre vie" peut-on entendre d la part des stars qui ont - évidemment - enregistré chacun leur message depuis chez eux. Sandra Oh, qui incarnait Cristina Yang dans Grey's Anatomy, en profite même pour lancer un message de soutien à son beau-frère, médecin urgentiste à Vancouver. Découvrez leur hommage en vidéo :