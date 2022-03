Greg Yega (Les Marseillais au Mexique) et Kevin s'embrouillent pour Ambre, Julien Tanti hallucine (EXCLU VIDEO)

Les Marseillais au Mexique : Greg accuse Ambre de "jouer sur plusieurs tableaux"

"C'est dieu qui donne mon Bebew" comme dirait Greg Yega ! Dans l'épisode des Marseillais au Mexique diffusé ce mardi 8 mars 2022 sur W9 (et déjà dispo sur Salto), ben Dieu ne donne pas beaucoup à Greg. Il va se clasher avec Kevin. Et PRBK a obtenu la vidéo en exclu de ce gros clash. Pourquoi cette dispute ? Parce que Kevin et Ambre ont fait du jet ski ensemble et que le nouveau candidat des Marseillais a osé appeler "bébé" la nouvelle venue.

Sauf que cette charmante Ambre, Bebew la connaît et la kiffe (ils avaient échangé des bisous à Marseille). Après avoir été en début de relation avec Cynthia et avoir fait une décla à son ex Maeva Ghennam (Greg et Maeva se sont même remis en couple mais seraient depuis séparés), Greg veut maintenant se mettre en couple avec Ambre.

Et du coup, quand Ambre a choisi d'aller faire du jet ski avec Kevin plutôt que Bebew (sur les conseils de Paga), et qu'en rentrant elle balance qu'ils se sont bien amusés, que Kevin a "des beaux yeux" et qu'en plus il l'a appelée "bébé", ça fait trop pour Greg. Il accuse Ambre de "jouer sur plusieurs tableaux" (il se souvient de Cynthia et Maeva ?).

Greg VS Kevin : gros clash dans Les Marseillais au Mexique

Dans l'extrait exclu des Marseillais au Mexique, vous pouvez voir que Greg qui a été accusé d'être drogué sur le tournage est prêt à monter en l'air Kevin, qui lui non plus ne se laisse pas faire et lui répond. Il est "fada le mec" résume Kevin à propos de Greg, qui part dans les tours pour ce simple "bébé". "Il va trop loin" confirme Julien Tanti qui n'en revient pas de la réaction disproportionnée de son fraté.